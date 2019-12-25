В обмане петербургских пенсионеров подозревают троих человек

Специальный отдел "К" задержал трех подозреваемых.

Утром в среду, 4 августа, специальный отдел "К" задержал трех подозреваемых в мошенническом хищении денег пенсионеров, передает "Фонтанка".

По версии следствия, в группу подозреваемых входят 21-летняя жительница Сертолово, 27-летний житель Нового Девяткино и 20-летний петербуржец с Краснопутиловской улицы. Группу задержали после того, как в полицию заявила пенсионерка, проживающая на Петроградской стороне, что у нее похитили 49 тысяч рублей лжесотрудники банка.

Следствие предполагает, что 21-летняя мошенница связалась с украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представлялись менеджерами банков и обманом похищали деньги со счетов. Сама девушка привлекла к обналичиванию денег в банкоматах парней и контролировала процесс поступления и снятия наличных на обнальные карты.

Членов группы отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.

Ранее мы писали, что полиция задержала троих петербуржцев, укравших более 250 тыс. рублей "на ремонте" машин.

Фото: Piter.tv