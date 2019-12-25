Усиление движения планируется с 20 апреля.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге усилят работу трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-центр "Горэлектротранса".

Усиление движения планируется с 20 апреля. В час пик большее количество будет курсировать на восьми троллейбусных и двух трамвайных маршрутах.

В частности, движение усилят на маршрутах трамваев № 25, 65, а также на троллейбусах № 2,14,15,18,29,32,40,43.

Ранее мы сообщали о том, что петербургских автомобилистов предупредили о разгулявшемся ветре на ЗСД.

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