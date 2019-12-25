Петербургских автомобилистов предупредили о разгулявшемся ветре на ЗСД

В Петербурге разыгрался сильный ветер, в некоторых районах города стихия уже начала валить дорожные знаки. Городских автомобилистов предупредили об ухудшившихся погодных условиях и на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале ЗСД.
Данные метеостанций Центрального участка трассы зафиксировали мощные порывы ветра до 19 м/с. Водителей призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим.
Столь же сильный ветер ждет Петербург и в субботу.
Фото: Piter.TV
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