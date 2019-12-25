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Петербургских автомобилистов предупредили о разгулявшемся ветре на ЗСД
Сегодня, 15:41
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himif

Петербургских автомобилистов предупредили о разгулявшемся ветре на ЗСД

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Порывы достигают 19 м/с.

В Петербурге разыгрался сильный ветер, в некоторых районах города стихия уже начала валить дорожные знаки. Городских автомобилистов предупредили об ухудшившихся погодных условиях и на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале ЗСД.

Данные метеостанций Центрального участка трассы зафиксировали мощные порывы ветра до 19 м/с. Водителей призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

Столь же сильный ветер ждет Петербург и в субботу.

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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