Петербургских автомобилистов предупредили о разгулявшемся ветре на ЗСД

Порывы достигают 19 м/с.

В Петербурге разыгрался сильный ветер, в некоторых районах города стихия уже начала валить дорожные знаки. Городских автомобилистов предупредили об ухудшившихся погодных условиях и на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале ЗСД.

Данные метеостанций Центрального участка трассы зафиксировали мощные порывы ветра до 19 м/с. Водителей призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

Столь же сильный ветер ждет Петербург и в субботу.

Фото: Piter.TV