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В субботу в Петербурге ожидается сильный ветер
Сегодня, 15:08
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Alena_Zinovieva

В субботу в Петербурге ожидается сильный ветер

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Воздух в городе на Неве прогреется до плюс 4-6 градусов.

В субботу, 18 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков.

В ночь на 18 апреля температура воздуха опустится до 0 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов. Петербуржцев предупреждают о мокром снеге и сильном ветре, порывы которого местами могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться до 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Петербурге завершится дождем и мокрым снегом.

Фото: pixabay.com

Теги: мчс, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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