В Петербурге торговца наркотиками посадили на 11 лет

У мужчин было найдено 12 свертков, в каждом из которых было по грамму запрещенного вещества.

Петербургский Красногвардейский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя Никиты Скупченко, который подозревался в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Сторона обвинения представила доказательства того, что в квартире подсудимого было найдено 12 свертков, в каждом из которых было по грамму запрещенного наркотического вещества. По версии следствия, их Скупченко планировал продать. Обвиняемый все отрицал, утверждая, что наркотики он нашел на улице, и для продажи использовать не планировал. Версию прокурора подтвердили снимки с Iphone подсудимого, где были сделаны запечатлены места "закладок". На это Скупченко заявили, что не является владельцем телефона, а фотографии были перенесены с другого устройства через "облачное" хранилище данных. Специалисты сервиса Apple отметили, что такое технически невозможно.

Судья приговорил обвиняемого к 11 годам исправительной колонии строгого режима. Ведомство отмечает, что приговор в законную силу пока не вступил.

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