Управленцы "ПетербургГаза" оштрафованы за коммерческий подкуп

Махинации обошлись экс-менеджерам почти в 3 миллиона рублей.

Сотрудники ООО "ПетербургГаз" Иван Зименков и Алексей Вятченин признаны виновными по статье "коммерческий подкуп". Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Следствием установлено, что в феврале 2017 года подсудимые, занимая управленческие должности в компании, получили взятку в размере 285 тысяч рублей, из которых лишь двадцать не были фальшивками. В обмен обвиняемые обязались заключить дополнительное соглашение к договору на техническое и аварийное обслуживание юридического лица.

Дзержинский районный суд приговорил Зименкова к штрафу в размере 1,5 млн рублей, а Вятченина – 1,3 млн рублей. Мужчины свою вину признали. По решению суда оба фигуранта дела не смогут занимать высокие организационно-распорядительные должности в коммерческих организациях на протяжении двух лет.

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