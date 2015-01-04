Объем выбросов в атмосферу в Петербурге упал до 23 тонн в год

Сейчас в городе функционирует 22 станции, где можно заправить автомобили природным газом, и более десяти тысяч транспортных средств используют это экологически чистое топливо.

В Санкт-Петербурге наблюдается значительное снижение выбросов в атмосферу: с 854 тонн до всего лишь 23 тонн в год. Это стало возможным благодаря переходу городских котельных на газ, что позволило уменьшить загрязнение на 831 тонну. Как сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в 2024 году выбросы от транспортных средств также сократились на впечатляющие 24,3 тысячи тонн.

Сейчас в городе функционирует 22 станции, где можно заправить автомобили природным газом, и более десяти тысяч транспортных средств используют это экологически чистое топливо. Оно не только значительно снижает уровень загрязнения, но и обходится в разы дешевле дизельного топлива. Санкт-Петербург, дважды удостоенный титула "Газомоторная столица России", продолжает активно развивать инфраструктуру для газомоторного топлива и газораспределительной системы.

Фото: "ПетербургГаз"