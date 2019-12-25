Петербуржцам рассказали, как обеспечить безопасную работу газовой плиты

Наиболее распространенные нарушения включают игнорирование обязанности заключить договор на сервисное обслуживание внутриквартирного газового оборудования и препятствование допуску представителей специализированной организации "ПетербургГаз" для осуществления планового осмотра и ремонтных работ.

Более 1,2 миллиона домохозяйств в Петербурге ежедневно пользуются бытовыми газовыми плитами. Для безопасного функционирования подобного оборудования необходим постоянный контроль его состояния. Владельцы жилых помещений несут ответственность за своевременное проведение осмотра, обслуживание и замену газового оборудования в квартирах многоквартирных домов.

Жилищная инспекция Петербурга обратила внимание на ряд нарушений, часто встречаемых при проверке соблюдения правил эксплуатации бытового газового оборудования. Наиболее распространенные нарушения включают игнорирование обязанности заключить договор на сервисное обслуживание внутриквартирного газового оборудования и препятствование допуску представителей специализированной организации "ПетербургГаз" для осуществления планового осмотра и ремонтных работ.

Примерно каждый десятый пользователь газа в городе не заключил обязательный договор на обслуживание. Уклоняющимся гражданам грозит административная ответственность, вплоть до приостановки предоставления газа. Современные технологии позволяют отключить подачу топлива как в частных домах, так и в отдельных квартирах многоэтажных зданий.

Несвоевременное выполнение технических осмотров и профилактических мер создает угрозу безопасности как самим владельцам, так и окружающим людям. Законодательством предусмотрено прекращение подачи газа потребителям, не выполняющим обязанность заключить соглашение на обслуживание газового оборудования. Процесс прекращения подачи газа проводится строго в рамках закона и направлен на защиту жизни и здоровья граждан.

Ранее мы сообщили о том, что средние зарплаты выпускников-айтишников петербургских вузов составили 270 тыс. рублей.

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