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Бухгалтер получила условный срок за растрату почти 4,5 млн рублей
Сегодня, 11:08
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nastya960
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Бухгалтер получила условный срок за растрату почти 4,5 млн рублей

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга дал условый срок главному бухгалтеру ООО "Винный Эксперт" Ольге Найзер, которая присваивала себе деньги компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Женщина, работая главным бухгалтером систематически в период с 28 января 2014 года по 1 ноября 2017 года забирала из кассы деньги, которые должны были пойти на расчетный счет. За все вреся организация лишилась 4 миллионов 370 тысяч 391 рубля. Деньги Найзер использовала по личному усмотрению. 

На суде бухгалтер вину признала, ей дали 3 года лишения свободы условно и испытаьельным сроком в 3 года. 

На прошлой неделе за одну ночь в Петербурге угнали три иномарки.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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