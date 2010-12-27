Бухгалтер получила условный срок за растрату почти 4,5 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга дал условый срок главному бухгалтеру ООО "Винный Эксперт" Ольге Найзер, которая присваивала себе деньги компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Женщина, работая главным бухгалтером систематически в период с 28 января 2014 года по 1 ноября 2017 года забирала из кассы деньги, которые должны были пойти на расчетный счет. За все вреся организация лишилась 4 миллионов 370 тысяч 391 рубля. Деньги Найзер использовала по личному усмотрению.



На суде бухгалтер вину признала, ей дали 3 года лишения свободы условно и испытаьельным сроком в 3 года.

На прошлой неделе за одну ночь в Петербурге угнали три иномарки.

Фото: Piter.tv