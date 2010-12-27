За одну ночь в Петербурге угнали три иномарки

Общая стоимость угнанных авто составляет 11 миллионов рублей.

Накануне, 6 сентября, правоохранительные органы Санкт-Петербурга взяли в обработку три дела об угоне автомобилей в разных районах города. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

В полицию Фрунзенского района обратился молодой уроженец Казахстана, который сообщил, что в ночь со среды на четверг у дома 6/1 на Малой Бухарестской угнали его "Лексус" 2015 года выпуска и стоимостью 4 миллиона рублей. Автомобиль зарегистрирован на мать заявителя. Аналогичное заявление в тот же отдел полиции поступило от курьера-водителя перевозочной компании. Пострадавший рассказал, что не обнаружил у себя во дворе по Задворной улице, 10 припаркованной накануне "Тайоты Камри" за 2 миллиона рублей.

В тот же день, сотрудники полиции Приморского района узнали от 25-летнего замдиректора транспортной компании об угоне его "Кадилака Эскалейд" за 4,5 миллиона рублей. По словам мужчины, иномарку похитили в четверг в период с 14 часов до 15:20 с парковки ТЦ "Капитолий" на Коломяжском проспекте.

Связанный ли эти случае или нет пока неизевстно.

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Фото: pixobay.com