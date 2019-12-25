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В Петербурге тело мертвого младенца нашли рядом с пьяной матерью
Сегодня, 12:31
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Arinablinova

В Петербурге тело мертвого младенца нашли рядом с пьяной матерью

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Причина смерти мальчика на данный момент выясняется.

В пятницу утром, 10 июля, в одном из домов на Ленинском проспекте обнаружили мертвого младенца. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Тело двухмесячного мальчика обнаружили рядом с пьяной матерью. Уточняется, что семья ребенка на учете не состояла.

Безработную женщину доставили в полицию, где и составили протокол. После этого труп ребенка отправили экспертам для установления причины смерти. Отмечается, что изначально внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее мы писали, что в Мурино "Фольксваген поло" наехал на 7-летнего петербуржца.

Фото: Pixabay

Теги: алкоголь, ребенок, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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