На улице Дыбенко таксист-мигрант изнасиловал учительницу истории

В Невском районе шофер из Узбекистана совершил сексуальное насилие над учительницей истории.

В Невском районе таксист из Средней Азии напал на пассажирку и изнасиловал. Пострадавшая женщина оказалась учительницей истории в местной школе.

Согласно сведениям от правоохранительных органов, жертва не обращалась за услугами развозки в конкретную компанию. Она просто поймала бомбилу” у Веселого поселка. Петербурженке нужно было добраться утром 8 марта до дома. В результате дело приобрело другой поворот: вместо поездки мигрант решил вместо поездки “подарить” женщине себя - простого узбекского парня. Применив силу, преступник напал на пассажирку около дома 35 по улице Дыбенко. Затем он выкинул ее за дверь и скрылся с места инцидента. Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью в Александровскую больницу. Сейчас пациентка отпущена домой.

Оперативники установили, что злоумышленнику 31 год. Он управлял “Шевроле Ланчетти” с государственными номерами из Карелии. В настоящее время подозреваемый задержан. Его нашли у дома 149 А по проспекту Обуховской Обороны.

