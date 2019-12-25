В Петербурге таксист избил пассажирку за замечание об опасном вождении

Мужчина нарушал ПДД, это не понравилось пассажирке.

Таксист ударил пассажирку за замечание об опасном вождении. Инцидент произошел 5 мая в Московском районе, узнал Piter.tv.

По словам женщины, водитель "Хендэ Солярис" неоднократно нарушал ПДД. Пассажирке это не понравилось, и она решила сделать замечание. Мужчина отреагировал более чем агрессивно, чем она могла предположить. Таксист начал угрожать, а затем несколько раз ударил пассажирку. После этого она смогла выбраться из машины, а иномарка уехала.

Пострадавшая обратилась в полицию и в травму.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Заводской погиб человек.

Фото: Piter.tv