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В Петербурге таксист избил пассажирку за замечание об опасном вождении
Сегодня, 9:04
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В Петербурге таксист избил пассажирку за замечание об опасном вождении

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Мужчина нарушал ПДД, это не понравилось пассажирке.

Таксист ударил пассажирку за замечание об опасном вождении. Инцидент произошел 5 мая в Московском районе, узнал Piter.tv.

По словам женщины, водитель "Хендэ Солярис" неоднократно нарушал ПДД. Пассажирке это не понравилось, и она решила сделать замечание. Мужчина отреагировал более чем агрессивно, чем она могла предположить. Таксист начал угрожать, а затем несколько раз ударил пассажирку. После этого она смогла выбраться из машины, а иномарка уехала.

Пострадавшая обратилась в полицию и в травму.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Заводской погиб человек. 

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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