В Петербурге таксист избил пассажирку за замечание об опасном вождении

Таксист ударил пассажирку за замечание об опасном вождении. Инцидент произошел 5 мая в Московском районе, узнал Piter.tv.
По словам женщины, водитель "Хендэ Солярис" неоднократно нарушал ПДД. Пассажирке это не понравилось, и она решила сделать замечание. Мужчина отреагировал более чем агрессивно, чем она могла предположить. Таксист начал угрожать, а затем несколько раз ударил пассажирку. После этого она смогла выбраться из машины, а иномарка уехала.
Пострадавшая обратилась в полицию и в травму.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Заводской погиб человек.
Фото: Piter.tv
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