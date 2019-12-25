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В пожаре на Заводской погиб человек
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В пожаре на Заводской погиб человек

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Сообщение о пожаре на Заводской улице, 17, поступило в 2:37. 

В Невском районе поздней ночью 6 мая произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. 

Сообщение о пожаре на Заводской улице, 17, поступило в 2:37. Полностью сгорел дощатый частный дом,  размером 8х8 метров. В 3:28 пожар был ликвидирован.

На месте пожара обнаружен погибший. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее в пожаре на Костюшко пострадал мужчина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: заводская улица, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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