В пожаре на Заводской погиб человек

Сообщение о пожаре на Заводской улице, 17, поступило в 2:37.

В Невском районе поздней ночью 6 мая произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Заводской улице, 17, поступило в 2:37. Полностью сгорел дощатый частный дом, размером 8х8 метров. В 3:28 пожар был ликвидирован.

На месте пожара обнаружен погибший. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее в пожаре на Костюшко пострадал мужчина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб