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В пожаре на Костюшко пострадал мужчина
Сегодня, 20:55
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В пожаре на Костюшко пострадал мужчина

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На борьбу с огнем отправились 25 спасателей и пять пожарных машин.

В среду, 4 мая, в Московском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Информация о пожаре поступила в 20:11 на пульт спасателей. На улице Костюшко в однокомнатной квартире дома 44 загорелась обстановка на площади 18 квадратных метров. В пожаре пострадал мужчина, его передали бригаде скорой помощи. 

На борьбу с огнем отправились 25 спасателей и пять пожарных машин. В 20:53 его локализовали. 

Ранее мы писали, что рабочие сбивают лепнину с дома-памятника на Петроградской стороне.

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартира
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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