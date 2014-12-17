В пожаре на Костюшко пострадал мужчина

На борьбу с огнем отправились 25 спасателей и пять пожарных машин.

В среду, 4 мая, в Московском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 20:11 на пульт спасателей. На улице Костюшко в однокомнатной квартире дома 44 загорелась обстановка на площади 18 квадратных метров. В пожаре пострадал мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

На борьбу с огнем отправились 25 спасателей и пять пожарных машин. В 20:53 его локализовали.

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Фото: Piter.tv

