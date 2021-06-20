Рабочие сбивают лепнину с дома-памятника на Петроградской стороне

В КГИОП не смогли оперативно подтвердить горожанам факт выданного разрешения на выявленные работы.

С фасадов доходного дома А.С. Савина на Съезжинской улице, 8, рабочие сбивают элементы лепнины. Об этом рассказали градозащитники общественного движения "Живой город".

Дом включен в реестр выявленных культурно-исторических памятников регионального значения. Отмечается, что в КГИОП не смогли оперативно подтвердить горожанам факт выданного разрешения на выявленные работы. Командировать кого-либо на объект для проверки в комитете тоже отказались.

Градозащитники со ссылкой на документы КГИОП напомнили, что об удалении штукатурки с фасадов домов-памятников исполнитель должен обязательно проинформировать комитет. В документе также указано, что снимаемая лепнина с исторических зданий подлежит обязательному сохранению, чтобы потом ее восстановить.

Фото: Telegram / Живой город

