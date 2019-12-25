Петербургский священник отрекся от сана из-за смены мировоззрения

Владислав Анцибор был священнослужителем 25 лет.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что петербургский священник Владислав Анцибор отрекся от сана из-за смены мировоззрения. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

"Сегодня я сделал непростой для себя шаг: я привёл свою жизнь, по крайней мере существенную её часть, в соответствие со своим мировоззрением", —написал Анцибор.

Также экс-священослужитель опубликовал заявление от 29 марта в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. В документе Владислав Анцибор отрекается от сана. Экс-священник отмечает, что отныне он светский человек. Более того, Анцибор уточнил, что он больше не верит в Бога. В заявлении подчеркивается, что больше не считает себя ни членом Церкви, ни любого другого религиозного объединения.

Известно, что Владислав Анцибор был священнослужителем 25 лет. Последние годы он был настоятелем храма Св. Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов.

Фото:antsiborit/instagram