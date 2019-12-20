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Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

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Полностью закрываться в церкви не собираются.

Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за пандемии коронавируса. Он обратился к прихожанам в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Священнослужитель признался, что никогда этого не сказал, если бы не пример преподобной Марии Египетской. Согласно житие, она замолила свои грехи никогда не посещая храмы. Кирилл отметил, что ее история доказывает, "что и без посещения храма можно спастись". 

Полностью закрываться и отказываться от негигиеничных ритуалов в церкви не собираются. В ближайшее время РПЦ проинформирует епархии об особом порядке богослужений в ближайший период.

Теги: патриарх кирилл
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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