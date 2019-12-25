На первом этапе к плановой работе после частичного обратного перепрофилирования вернутся Мариинская больница и Детская больница №5 им.Филатова.

В Петербурге свободно 43% коечного фонда под пациентов с COVID-19. Об этом 7 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Подводя итоги недели, глава комитета рассказал, что в ближайшее время одной из главных задач становится работа над обратным перепрофилированием части инфекционных коек.

Количество свободных коек в ковидных стационарах достигло 43,3%. В числе первоочередных задач – обеспечить в самые короткие сроки обратное перепрофилирование части инфекционных коек. На первом этапе к плановой работе вернутся Мариинская больница и Детская больница №5 им.Филатова. На втором этапе планируем вывести из работы с COVID-19 Городскую многопрофильную больницу №2 и часть федеральных учреждений. – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv