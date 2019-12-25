Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличилось до 5637.

Детская клиническая больница №5 им. Филатова готовится вернуться к приему неинфекционных больных. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составляет 44,9%.

198 коек возобновят прием пациентов по хирургическому профилю с 15 февраля. Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 - 44,9 % от всего коечного фонда. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv