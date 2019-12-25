В Петербурге свободны всего 18,2 % коек для пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 172 человека.

На сегодняшний день в Северной столице развернуто 5 347 мест для пациентов с COVID-19 и пневмониями. Однако свободны лишь 972 койки, что составляет 18,2 % от общего числа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 4 апреля.

Доля тяжелых больных составляет 29%. К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 172 человека.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 711 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Выписали из больниц 955 пациентов. Северная столица занимает второе место по количеству больных коронавирусом в стране.

Фото: Piter.tv