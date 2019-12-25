Еще 711 человек заболели коронавирусом в Петербурге

Петербург по-прежнему занимает второе место по числу зараженных COVID-19 в России.

В Петербурге ковид выявили у 711 горожан. Выписали из больниц 955 человек. Об этом сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф" 4 апреля.

Северная столица занимает второе место по количеству больных коронавирусом в стране. Лидером в печальной статистике остается Москва, где накануне зафиксировали еще 1 901 случай заражения. Сейчас коронавирусом болеют почти 9 тысяч россиян. Лишь у одного из десяти не было никаких симптомов COVID-19.

За последние сутки от инфекции скончались 357 россиян. С начала пандемии число летальных случаев от коронавируса превысило более 100 тысяч.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки обследовались на коронавирус свыше 19 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv