В Петербурге свободны почти 36% коек в ковидных стационарах

Всего в городе выделили около 5,5 тысяч мест для больных коронавирусом.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 выделили 5 591 коек в больницах. Однако на лечении в стационарах сейчас находится более 3,7 тысяч зараженных, поэтому свободно лишь 35,97% процентов мест. Об этом сообщили в оперативном штабе 29 августа.

За минувшие сутки в городе подхватили недуг 1,3 тыс. человек. Госпитализировали 195 горожан с тяжелой формой протекания инфекции. В реанимации сейчас находятся 389 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 157 больных.

Власти города призывают жителей не отказываться от вакцинации. Все вопросы о коронавирусе можно задать по номеру "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти инфекцию выявили у 203 человек.

Фото: Piter.tv