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В Петербурге свободны почти 36% коек в ковидных стационарах
Сегодня, 14:05
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В Петербурге свободны почти 36% коек в ковидных стационарах

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Всего в городе выделили около 5,5 тысяч мест для больных коронавирусом.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 выделили 5 591 коек в больницах. Однако на лечении в стационарах сейчас находится более 3,7 тысяч зараженных, поэтому свободно лишь 35,97% процентов мест. Об этом сообщили в оперативном штабе 29 августа.

За минувшие сутки в городе подхватили недуг 1,3 тыс. человек. Госпитализировали 195 горожан с тяжелой формой протекания инфекции. В реанимации сейчас находятся 389 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 157 больных. 

Власти города призывают жителей не отказываться от вакцинации. Все вопросы о коронавирусе можно задать по номеру "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти инфекцию выявили у 203 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, ковидная статистика, коечный фонд, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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