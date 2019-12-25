Инспектор ДПС отправится в колонию на 5 лет за получения взяток

Правоохранитель получил более 200 тысяч рублей.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего инспектора ДПС Максима Лаврова. Он признан виновным в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина вступил в сговор с другим инспектором ДПС для получения денег у водителей. Правоохранители предлагали не составлять протокол за нарушение ПДД взамен на денежную сумму. Так, например, в сентябре 2019 года инспекторы получили от водителя, который мог употреблять наркотики, 60 тыс. рублей.

Было установлено, что Лавров совершил 4 аналогичных преступления. Общая сумма, которую инспектор получил через посредника, составила около 235 тыс. рублей.

Подсудимый полностью признал свои вину. Им было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 4 млн рублей. Кроме того, мужчине нельзя будет занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в течение двух лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что инспектор ДПС в Петербурге вернул 150 тысяч рублей, потерянных у банкомата.

Фото: Piter.TV