Инспектор ДПС в Петербурге вернул 150 тысяч рублей, потерянных у банкомата

Лейтенант полиции в штатском и не на работе вошел в гипермаркет и увидел нечто неожиданное.

Стало известно о достойном поведении сотрудника полиции в Петербурге в неожиданной ситуации. Как сообщил портал "Мегаполис" 27 июня, инспектор ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району лейтенант полиции Александр Колесников в штатском и не при службе посетил гипермаркет "Лента" на Уральской улице.

У банкоматов мужчина обратил внимание на разбросанные по земле купюры в 5000 рублей. Подсчитав количество найденных денег, вышло 150 тысяч рублей. После этого сотрудник полиции узнал, кто пытался провести операцию с купюрами на своей карте. Неизвестный гражданин резко ушел, не завершил операцию, а банкомат постфактум "выплюнул" деньги из себя.

По записям с камер удалось определить рассеянного горожанина, который далеко не ушел – он делал покупки в торговом зале. После того, как мужчина получил деньги обратно, он попытался отблагодарить лейтенанта одной из пятитысячных купюр, но тот отказался от вознаграждения.

Фото: Piter.tv