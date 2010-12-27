В Петербурге супруги зарабатывали около 200 тысяч рублей в день на организации нелегальной миграции

Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

В Петербурге семь человек обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснило следствие, на территории Северной столицы супружеская пара создала организованную группу, которая с января 2016 года по февраль 2018 года занималась изготовлением подложных миграционных документов, продлением срока их пребывания и патента. Также организаторы группы договорились с медицинским центром, который выдавал документы, подтверждающих отсутствие заболеваний, а другая организация предоставляла сертификаты о прохождении экзаменов.

Злоумышленники обеспечили незаконное пребывание на территории России около 10 тысяч иностранных граждан. В среднем в день доход супругов составлял около 200 тысяч рублей.

В отношении одного из руководителей организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его супруга заключена под домашний арест. Четырем их сообщникам выдали подписки о невыезде.

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