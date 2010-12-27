Экс-глава городского Центра товаров не доплатил работникам около 8 млн рублей

Эти деньги он присвоил себе.

Бывшего директора СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" признали виновным по статье за "Присвоение и растрату". Ему назначили условный срок лишения свободы. Об этом 31 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Ростислав Шипицын, пользуясь своим служебным положением, из корыстных целей похитил крупную сумму денег. Она предназначалась для оплаты труда работников ГБУ. Ущерб составил 7,8 млн рублей. Он совершил преступление в период с сентября 2015 по июль 2017. Деньги потратил по своему усмотрению.

Экс-директор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил ущерб в размере 7,3 млн рублей. Куйбышевский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гендиректор компании "Норманн" Смирнов будет находиться под стражей два месяца.

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