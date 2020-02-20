В Петербурге суд запретил продажу рогов сайгака

Наказанием за совершение данной деятельности служит лишение свободы до пяти лет.

Петродворцовый районный суд рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры Ломоносовского района Ленобласти о запрете трех сайтов с объявлениями о продаже рогов редких животных. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судом установлено, что сайгак занесен в Красную книгу. Согласно ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение или продажу (в том числе через "Интернет") особо ценных диких животных. Наказанием служит лишение свободы до пяти лет.

Требования административного истца суд удовлетворил и признал распространяемую на трех сайтах информацию запрещенной на территории РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково в багаже пассажирки выявили контрабандные Cartier и Bvlgari.

Фото: Piter.TV