В Петербурге суд заблокировал сайт, торговавший липовыми дипломами

Суд Петербурга признал запрещенным сайт, на котором продавались липовые дипломы о высшем образовании. Иск подала прокуратура Кировского района, сообщила пресс-служба ведомства.

Посетителям предлагалось приобрести диплом, при этом обучение проходить было не нужно. За подделку удостоверения или другого официального документа предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, федеральный закон запрещает распространение информации, которая может повлечь административное или уголовное наказание.

По решению суда доступ к сайту теперь ограничен.

Суд заблокировал сайт, на котором продавали билеты с наценкой в театра балета Эйфмана.

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