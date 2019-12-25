В Петербурге суд заблокировал два сайта по продаже санкционного хамона и сыров

На ресурсах предлагалось заказать продукты из Италии и Испании.

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил административный иск прокурора к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, в котором просили признать два интернет-ресурса запрещенными в России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 11 февраля.

Как выяснил суд, на двух сайтах, в названиях которых фигурировали слова "Испания", "хамон" и "еда" на английском языке, размещалась информация о продаже сыров, мясной и молочной продукции, произведенной в странах Евросоюза и ограниченные к ввозу в Россию. На ресурсах предлагалось заказать продукты из Италии и Испании.

Ранее в Петербурге сожгли почти 500 кг санкционного мяса, сыра и колбас.

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