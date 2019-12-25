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В Петербурге сожгли почти 500 кг санкционного мяса, сыра и колбас
Сегодня, 13:36
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himif

В Петербурге сожгли почти 500 кг санкционного мяса, сыра и колбас

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Продукцию привезли из Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии и Испании.

В Приморском районе Петербурга с прилавков магазина "Финские товары" изъяли почти полтонны мясной, рыбной и молочной продукции из стран ЕС, проверочный рейд провели сотрудники Управления Россельхознадзора по городу и области.

Во вторник, 4 февраля, финские, немецкие и эстонские сыры, масло и йогурты, а также латвийские и испанские колбасы и хамон и финскую рыбу уничтожили путем сжигания. Все эти продукты были произведены в странах Европейского Союза, а их продажа нарушала экономические меры безопасности России.

В Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкционные продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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