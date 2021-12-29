В Петербурге суд принял дело обвиняемого в убийстве жены нефролога Земченкова

Александр Земченков работал главным внештатным специалистом-нефрологом комитета по здравоохранению, а также заведующим отделением в Мариинской больнице.

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что Петроградский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Земченкова. Мужчину обвиняют в убийстве жены в феврале 2010 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков после ссоры с супругой в их квартире "причинил потерпевший черепно-мозговую травму", от которой женщина скончалась. Поводом для ссоры послужили измены Земченкова, приводит материалы дела пресс-служба судов. После этого Земченков расчленил тело жены, упаковал в пакеты и выбросил в неустановленные места на территории Петербурга и области.

В феврале 2010 года обвиняемый обратился в полицию, рассказав, что его жена якобы ушла из дома на работу и пропала без вести. В конце 2020 года отец Ирины Земченковой пожаловался на медленную работу по делу главе СК Александру Бастрыкину.

Напомним, что Александр Земченков работал главным внештатным специалистом-нефрологом комитета по здравоохранению, а также заведующим отделением в Мариинской больнице.

Ранее мы сообщали, что петербургскому нефрологу Земченкову вновь продлили арест.

Фото: официальный сайт Мариинской больницы