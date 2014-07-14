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Петербургскому нефрологу Земченкову вновь продлили арест
Сегодня, 18:20
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Петербургскому нефрологу Земченкову вновь продлили арест

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Он останется под стражей до 28 января 2022 года. 

Нефрологу Александру Земченкову вновь продлили арест. Решение принял Октябрьский районный суд Петербурга. Об этом 27 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Земченков останется под стражей до 28 января 2022 года. 

В апреле этого года появилась официальная информация об убийстве жены нефролога Александра Земченкова, который обвиняется в совершении преступления. По версии следствия, мужчина расчленил тело, а затем избавился от него.

Уголовное дело по факту пропажи Ирины Земченковой возбудили еще 24 марта 2010-го года. 50-летняя женщина, мать троих детей, работала врачом в роддоме. Ранее Piter.TV рассказывал подробно о деле. 

Фото: официальный сайт Мариинской больницы

Теги: арест, нефролог, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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