Петербургскому нефрологу Земченкову вновь продлили арест

Он останется под стражей до 28 января 2022 года.

Нефрологу Александру Земченкову вновь продлили арест. Решение принял Октябрьский районный суд Петербурга. Об этом 27 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Земченков останется под стражей до 28 января 2022 года.

В апреле этого года появилась официальная информация об убийстве жены нефролога Александра Земченкова, который обвиняется в совершении преступления. По версии следствия, мужчина расчленил тело, а затем избавился от него.

Уголовное дело по факту пропажи Ирины Земченковой возбудили еще 24 марта 2010-го года. 50-летняя женщина, мать троих детей, работала врачом в роддоме. Ранее Piter.TV рассказывал подробно о деле.

Фото: официальный сайт Мариинской больницы