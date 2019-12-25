  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге суд отстранил четырех членов УИК на выборах
Сегодня, 16:18
81
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге суд отстранил четырех членов УИК на выборах

0 0

Всего суд зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении 11 членов УИК и одного наблюдателя.

В воскресенье, 19 сентября, Фрунзенский суд Петербурга удовлетворил иски об отстранении Шитика, Юрова, Соловьева, Смирновой с выборов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Сообщается, что всего суд зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении 11 членов УИК и одного наблюдателя. Также сейчас рассматриваются пять исков в Приморском суде и по одному в Кировском и Дзержинском районных судах.

Ранее стало известно, сколько дел по "ковидным" статьям рассмотрели суды Петербурга за лето.

Фото: Piter.tv 

Теги: выборы, отстранение, уик суды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии