В Петербурге суд отстранил четырех членов УИК на выборах

Всего суд зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении 11 членов УИК и одного наблюдателя.

В воскресенье, 19 сентября, Фрунзенский суд Петербурга удовлетворил иски об отстранении Шитика, Юрова, Соловьева, Смирновой с выборов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сообщается, что всего суд зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении 11 членов УИК и одного наблюдателя. Также сейчас рассматриваются пять исков в Приморском суде и по одному в Кировском и Дзержинском районных судах.

Ранее стало известно, сколько дел по "ковидным" статьям рассмотрели суды Петербурга за лето.

Фото: Piter.tv