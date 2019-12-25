Стало известно, сколько дел по "ковидным" статьям рассмотрели суды Петербурга за лето

Суды запретили 30 ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации, наличии антител, медотводов к прививке.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга привела статистику дел о нарушении антиковидных требований за лето 2021-го года.

По статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") было рассмотрено 811 дел. Из них наказание назначили по 455. 44 прекратили, 211 вернули составителям, а 101 направили по подведомственности. Статья применяется, например, при нарушении режима самоизоляции, который обязателен для больного коронавирусом.

По ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") суды рассмотрели 612 дел. Только по 280 было назначено наказание. Обычно эта статья применяется к предпринимателям, организациям, которые нарушили антиковидные правила, например, не проводили термометрию сотрудников.

Кроме того, суды запретили информацию на 30 сайтах. Там предлагалось приобрести сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, справку о наличии антител, справка о временной неспособности вакцинироваться и так далее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга опечатали два заведения после рейда Смольного.

Фото: Piter.TV