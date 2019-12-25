В Петербурге суд отправил под стражу школьника, напавшего с ножом на мать

Свою вину в случившемся несовершеннолетний не признал.

Решением Невского районного суда в Петербурге несовершеннолетний, обвиняемый в покушении на убийство собственной матери, арестован до 9 декабря. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 октября.

Ранее мы сообщали о том, что инцидент произошел в ночь на 10 октября на Искровском проспекте. Известно, что 15-летний юноша нанес своей 42-летней матери ножевые ранения. Школьник сделал это на почве личной неприязни.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с множественными скальпированными ранами головы и шеи. Школьника доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv