В Петербурге суд отменил строительство мусорной станции в Уткиной заводи

Среди доводов петербуржцев, по словам Горохова, были расположение мусоросортировочной станции, которое противоречит генплану Петербурга, и нарушение правил землепользования и застройки, санитарных норм и правил.

В среду, 16 февраля, суд в Петербурге отменил решение о строительстве мусоросортировочной станции в Уткиной заводи. Об этом рассказал член инициативной группы депутат муниципального образования "Народный" шестого созыва Дмитрий Горохов в беседе с "Невскими новостями".

Иск подали горожане из Невского района, которые настаивали на противозаконности возведения объекта. В результате суд согласился с доводами петербуржцев.

Среди них, по словам Горохова, были расположение мусоросортировочной станции, которое противоречит генплану Петербурга, и нарушение правил землепользования и застройки, санитарных норм и правил.

Прокурор обратил внимание, что вынесенный первоначально на общественное обсуждение участок не соответствовал тому, который был принят в итоге — значит, документ был принят с нарушением процедуры. И прокурор рекомендовал удовлетворить иск.

Как рассказал депутат, на сегодняшний день опасность заключается в том, что комитет по природопользованию пойдет на хитрость. В генплане возможны изменения, переводящие участок на Октябрьской набережной в другую зону застройки. Есть вероятность, что снизят класс опасности будущей станции. Тогда санитарно-защитная зона составит 500 метров.

Горохов добавил, что схема перешла зону ответственности другого ведомства — комитета по природопользованию.

Ранее мы писали, что карта контейнерных площадок заработала в Петербурге.

Фото: Pexels

