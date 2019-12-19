В Петербурге суд отменил приговор физруку, оправданному по статье о педофилии

Дело направлено на новое рассмотрение.

В Петербурге городской суд отменил приговор 61-летнему физруку, оправданному по статье о педофилии. Речь идет о педагоге из 375-ой школы Красносельского района Викторе Хлупине. Ранее мужчину обвиняли в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. В Объединенной пресс-службе судов по региону пояснили, что сейчас дело направлено на новое рассмотрение.

Адвокат учителя физкультуры отметил, что не услышал во время апелляции новых аргументов со стороны обвинения. Игорь Алипа считает, что следствие занималось демагогией и строило предположения. Расследование веда 23-летняя Анастасия Корниенко. В августе 2018 года она уволилась из СК по собственному желанию. Сейчас девушка занимает пост помощника прокурора по Центральному району города.

Напомним, что Хлупина ранее оправдал Красносельский суд Петербурга. Инстанция не признала его виновным в преступлении по статье за насильственные действия в отношении к лицу, не достигшему 14-летнего возраста. Мать школьницы призналась, что показания написаны под диктовку следователя.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

Фото: Piter.tv

