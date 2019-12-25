В Петербурге суд обязал бывшего оперативника выплатить государству 150 тысяч рублей

Государство в свою очередь в лице МВД выплатило эти деньги пострадавшей.

Мужчина должен выплатить МВД РФ 150 тыс. рублей в качестве возмещения вреда, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее он работал в отделе полиции №26 Красногвардейского района.

Андрей Артемьев по время исполнения обязанностей застрелил гражданина. Мать погибшего после этого судилась с министерством из-за случившегося и получила в 2020-м году 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги взыскали с ведомства.

Согласно федеральному закону "О полиции", ведомство имеет право взыскать деньги с сотрудника полиции в регрессивном порядке.

Суд удовлетворил требования истца.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который ударил подростка на детской площадке.

Фото: Piter.TV