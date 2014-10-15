В Петербурге суд начнет разбирательство по делу о банкротстве Таврического банка

ЦБ РФ подал иск о признании несостоятельности петербургского банка после отзыва лицензии.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 октября рассмотрит заявление Центрального банка России о признании Таврического банка банкротом, сообщает портал "Электронное правосудие".

Ранее, в начале сентября, Банк России лишил петербургскую кредитную организацию лицензии на проведение банковских операций. В официальном сообщении регулятора уточнялось, что решение принято из-за отсутствия перспектив восстановления финансовой устойчивости и полной утраты собственных средств.

После отзыва лицензии в Таврическом банке введена временная администрация. Функции управляющего переданы Агентству по страхованию вкладов. По данным реестра обязательств перед клиентами, общий объем страховой ответственности АСВ составляет 56,5 млрд руб.

Фото: Piter.TV