  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге суд начнет разбирательство по делу о банкротстве Таврического банка
Сегодня, 19:46
134
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге суд начнет разбирательство по делу о банкротстве Таврического банка

0 0

ЦБ РФ подал иск о признании несостоятельности петербургского банка после отзыва лицензии.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 октября рассмотрит заявление Центрального банка России о признании Таврического банка банкротом, сообщает портал "Электронное правосудие".

Ранее, в начале сентября, Банк России лишил петербургскую кредитную организацию лицензии на проведение банковских операций. В официальном сообщении регулятора уточнялось, что решение принято из-за отсутствия перспектив восстановления финансовой устойчивости и полной утраты собственных средств.

После отзыва лицензии в Таврическом банке введена временная администрация. Функции управляющего переданы Агентству по страхованию вкладов. По данным реестра обязательств перед клиентами, общий объем страховой ответственности АСВ составляет 56,5 млрд руб.

Ранее мы сообщили о том, что ККИ направил в суд иск о требовании снести самострой на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: суд, таврический банк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии