В Петербурге суд дал 8 лет колонии пенсионерке, обвиняемой в поддержке ИГИЛ*

Адвокат пенсионерки просил оправдать ее, потому что в деле нет доказательств того, что средства тратились на оружие и обмундирование боевиков, а причастность ее дочери к ИГИЛ* ничем не подтверждена.

В Петербурге военный суд приговорил к 8 годам колонии пенсионерку Марину Комар, которая обвиняется в финансировании запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, женщина отправляла деньги своей дочери и пятерым внукам в Сирию. Об этом в среду, 20 июля, пишет "Фонтанка".

Как рассказала Комар, ее дочь с мужем и детьми в 2014 году переехала в Сирию. Девушка осталась вдовой и вдовой и уже четвертый год живет в лагере для военнопленных "Аль-Холь". По версии следствия, женщина делала переводы дочери с 2015 по 2021 год. Женщина признает, что переводила деньги, но утверждает, что ее дочь занималась только воспитанием детей.

Адвокат пенсионерки просил оправдать ее, потому что в деле нет доказательств того, что средства тратились на оружие и обмундирование боевиков, а причастность ее дочери к ИГИЛ* ничем не подтверждена. Помимо этого, названный лагерь контролируется курдами и отношения к запрещенной организации не имеет. Суд и следствие решили, что деньги шли именно на финансирование террористической деятельности.

* ИГИЛ была признана террористической организацией Верховным судом России 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории России запрещена.

Фото: Piter.tv