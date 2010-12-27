В Петербурге суд арестовал инспектора "Крестов", причастного к передаче наркотиков

Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В Колпинском районном суде Петербурга заключили под стражу инспектора СИЗО-1 Андрея Пугачева. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Следствие располагает информацией, что Пугачев купил у метро "Ломоносовская" 21,9 грамма гашиша. Позже он принес наркотик в изолятор, чтобы сбыть его арестантам.

Ранее мы сообщали о том, что инспектора СИЗО-1 поймали при попытке сбыть наркотики заключенному. Пугачев был задержан 27 ноября, ему предъявили обвинение в этот же день. В суде он просил меру пресечения в виде домашего ареста, однако ему было отказано. Срок нахождения под стражей – до 26 января 2020 года.

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