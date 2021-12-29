В Петербурге студентка засудила вуз за то, что ее пытались изнасиловать в общежитии

Представитель университета настаивал, что в ответе за произошедшее молодой человек, который уже все компенсировал.

Стало известно, что студентка отсудила у архитектурно-строительного университета 150 тыс. рублей за то, что её пытались изнасиловать в туалете общежития. Об этом сообщили в среду. 9 февраля, в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в конце декабря 2018 года под утром на третьем этаже в туалете оказался некий молодой человек. Он напал на девушку, после того как она зашла туда. Согласно его показаниям, он беспрепятственно вошел в здание. В результате мужчина получил 3 года лишения свободы и обязан выплатить полмиллиона рублей компенсации.

Девушка попробовала воззвать к ответственности администрацию университета, которая пустила постороннего человека на территорию. Представитель университета настаивал, что в ответе за произошедшее молодой человек, который уже все компенсировал.

Однако суд признал факт необеспечения. В итоге вуз должен девушке выплатить 100 тыс. рублей компенсации и 50 тыс. рублей штрафа.

Ранее в Петербурге студентка 2 курса отравилась таблетками после ссоры с молодым человеком. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: pexels