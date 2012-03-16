В Петербурге студентка впала в кому после игр с одногруппником в сугробе

Молодой человек хотел показать девушке прием из самбо.

В Петербурге 22-летняя девушка попала в больницу после отработки приемов из единоборств на свежем воздухе. Студентка и ее 23-летний друг отрабатывали движения из самбо. В какой-то момент пострадавшая неудачно приземлилась и сильно ударилась головой.

По информации Piter.tv, молодые люди толкали друг друга в снег и резвились. Приятель пострадавшей кинул подругу в снег, а та потеряла сознание. У девушки остановилось сердце. Медики госпитализировали студентку в больницу.

Известно, что на данный момент пациентка находится в коме. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что молодые люди крепко дружили. Вместе они занимались спортом и учились в университете имени Лесгафта.

Ранее на Piter.tv сообщили, что СК занялся делом об изувеченном семимесячном малыше, которого не хотела отдавать на лечение запойная мать.

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