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СК занялся делом об изувеченном семимесячном малыше, которого не хотела отдавать на лечение запойная мать
Сегодня, 9:18
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СК занялся делом об изувеченном семимесячном малыше, которого не хотела отдавать на лечение запойная мать

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Малыша госпитализировали в медицинское учреждение с трехдневными ожогами и отравлением.

Следственный комитет Петербурга организовал проверку по факту госпитализации изувеченного семимесячного малыша. Ребенок попал в детскую больницу имени Филатова с ожогами и серьезным отравлением. Об сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по региону в субботу, 18 декабря. 

Врачи диагностировали у мальчика термические ожоги шеи и спины. Было повреждено 15% его тела. Кроме того, маленький пациент отравился психотропным веществом. Сейчас пострадавший идет на поправку. В ближайшие дни его заберет отец, который на данный момент находится в служебной командировке.

Известно, что мать мальчика, 40-летняя петербурженка, не работает. Женщина проживает с сыном в коммунальной квартире. Отец малыша живет отдельно. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что двухлетний петербуржец выпил флакон препарата от аллергии.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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