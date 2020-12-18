СК занялся делом об изувеченном семимесячном малыше, которого не хотела отдавать на лечение запойная мать

Малыша госпитализировали в медицинское учреждение с трехдневными ожогами и отравлением.

Следственный комитет Петербурга организовал проверку по факту госпитализации изувеченного семимесячного малыша. Ребенок попал в детскую больницу имени Филатова с ожогами и серьезным отравлением. Об сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по региону в субботу, 18 декабря.

Врачи диагностировали у мальчика термические ожоги шеи и спины. Было повреждено 15% его тела. Кроме того, маленький пациент отравился психотропным веществом. Сейчас пострадавший идет на поправку. В ближайшие дни его заберет отец, который на данный момент находится в служебной командировке.

Известно, что мать мальчика, 40-летняя петербурженка, не работает. Женщина проживает с сыном в коммунальной квартире. Отец малыша живет отдельно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двухлетний петербуржец выпил флакон препарата от аллергии.

Фото: Piter.tv