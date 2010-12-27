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В Петербурге студентка наглоталась таблеток нейролептика и попала в больницу
Сегодня, 9:20
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nadezhda_sib

В Петербурге студентка наглоталась таблеток нейролептика и попала в больницу

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По предварительным данным, она приняла около 40 штук.

Девушка из Кировского района Петербурга попала в больницу после того, как приняла большую дозу нейролептика. Об этом 26-го июня сообщило АН "Оперативное прикрытие". 

Юную петербурженку 16-ти лет увезли на скорой помощи из ее квартиры на проспекте Стачек. В Детской больнице №5 им. Филатова ей промыли желудок и поместили в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, жительница Кировского района приняла 40 таблеток нейролептика.

Девушка учится на первом курсе в одном из колледжей Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил на том, что на девушку упал кусок штукатурки в Петроградском районе.

Фото: pixabay.com

Теги: госпитализация, детская больница, нейролептик, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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