Петербурженке на голову упал кусок штукатурки

Кусок фасада отвалился у дома на Каменноостровском проспекте.

В Петроградском районе Петербурга у дома отвалился кусок штукатурки. Есть пострадавшая, ее госпитализировали. Об инциденте, который произошел 26-го июня, рассказала "Фонтанка.ру".

По информации издания, кусок фасада свалился на 28-летнюю петербурженку, когда она находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту. Девушка получила рассечение. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

Управляющая компания дома, в котором произошел случай, от комментариев отказалась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что летом в Петербурге хотят отремонтировать восемь набережных.

Фото: gradpetra.net