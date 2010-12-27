В течение лета в Петербурге планируют отремонтировать восемь набережных

За три года город запланирован ремонт 27 объектов.

В течение лета в Петербурге отремонтируют восемь набережных. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

В ведомстве отметили, что в ближайшие три года в городе на Неве отремонтируют 27 объектов. На реставрацию потратят 381,8 млн рублей. Специалисты очистят швы, отремонтируют гранитные элементы, установят плиты тротуаров, покрасят и почистят металлоконструкции.

Кроме того, 11 набережных включат в Адресную программу капитального ремонта. Батанов заявил, что при составлении этого списка учитывались мнения петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы похитили 350 крышек от люков на 4 млн рублей

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