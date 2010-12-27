  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В течение лета в Петербурге планируют отремонтировать восемь набережных
Сегодня, 20:42
147
IRINA_CHALKINA

В течение лета в Петербурге планируют отремонтировать восемь набережных

0 0

За три года город запланирован ремонт 27 объектов.

В течение лета в Петербурге отремонтируют восемь набережных. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

В ведомстве отметили, что в ближайшие три года в городе на Неве отремонтируют 27 объектов. На реставрацию потратят  381,8 млн рублей. Специалисты очистят швы, отремонтируют гранитные элементы, установят плиты тротуаров, покрасят и почистят металлоконструкции.

Кроме того, 11 набережных включат в Адресную программу капитального ремонта. Батанов заявил, что при составлении этого списка учитывались мнения петербуржцев. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы похитили 350 крышек от люков на 4 млн рублей

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, реставрация набережных спб, эдуард батанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии