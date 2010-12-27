Петербуржцы похитили 350 крышек от люков на 4 млн рублей

Чаще всего люки оголяются в Невском и Фрунзенском районах города.

С начала 2019 года в Петербурге пропало 350 крышек от люков. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Известно, что чаще всего люки оголяются в Невском и Фрунзенском районах города. Больше всего люков пропало в Невском районе – там похитили 132 штуки. Второе место занял Фрунзенский район, там отсутствуют 114 крышек. Бронзу получает - Кировский район с результатом в 33 пропажи. Отметим, что в прошлом году с улиц города похитили всего 124 крышки.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" просят петербуржцев, которые стали очевидцами подобных краж, обращаться на "горячую линию" по телефону: 8 (812) 305-09-09.

Ранее мы сообщали о том, что в центре города перевернулась красная иномарка.

Фото:pixabay



