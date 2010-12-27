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Петербуржцы похитили 350 крышек от люков на 4 млн рублей
Сегодня, 19:23
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы похитили 350 крышек от люков на 4 млн рублей

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Чаще всего люки оголяются в Невском и Фрунзенском районах города.

С начала 2019 года в Петербурге пропало 350 крышек от люков. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Известно, что чаще всего люки оголяются в Невском и Фрунзенском районах города. Больше всего люков пропало в Невском районе – там похитили 132 штуки. Второе место занял Фрунзенский район, там отсутствуют 114 крышек. Бронзу получает - Кировский район с результатом в 33 пропажи. Отметим, что в прошлом году с улиц города похитили всего 124 крышки. 

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" просят петербуржцев, которые стали очевидцами подобных краж, обращаться на "горячую линию" по телефону: 8 (812) 305-09-09.

Ранее мы сообщали о том, что в центре города перевернулась красная иномарка.

Фото:pixabay

 


 

 

Теги: гуп водоканал петербурга, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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