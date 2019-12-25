В Петербурге студентка из Китая перевела сотни тысяч рублей мошенникам

Девушка получила сообщение от неизвестного мужчины в одном из китайских мессенджеров. Мужчина попросил ее о финансовой помощи, ссылаясь на необходимость перевода 640 тыс. рублей.

В Петербурге 23-летняя студентка из Китая стала жертвой мошеннической схемы, потеряв 300 тысяч рублей.

Как пишет "Фонтанка", в среду утром девушка получила сообщение от неизвестного мужчины в одном из китайских мессенджеров. Мужчина попросил ее о финансовой помощи, ссылаясь на необходимость перевода 640 тыс. рублей. Студентка согласилась помочь, и они перешли в другое приложение.

Мужчина предоставил номер своей банковской карты, на которую девушка перевела около 300 тысяч рублей. Взамен он обещал перевести ей 22 тысячи юаней, но якобы не смог выполнить транзакцию. Это не остановило студентку, и она попыталась перевести ему еще 40 тысяч рублей, но операция не прошла.

Когда переписки с мошенником исчезли, девушка осознала, что стала жертвой обмана.

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Фото: Piter.TV